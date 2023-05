AFP-journalist drept i rakettangrep i Ukraina

Journalist Arman Soldin fra det franske nyhetsbyrået AFP ble drept i et rakettangrep øst i Ukraina tirsdag. Angrepet rammet småbyen Tsjasiv Jar nær Bakhmut. Foto: Aris Messinis / AFP via AP / NTB

NTB

AFPs journalist Arman Soldin er drept i et rakettangrep øst i Ukraina, opplyser det franske nyhetsbyrået.

Soldin rapporterte fra fronten øst i det krigsherjede landet. 32-åringen jobbet blant annet med videojournalistikk. Han ble drept i et angrep ved småbyen Tsjasiv Jar nær Bakhmut rundt klokka 15.30 tirsdag, opplyser AFP-kollegaer som var vitne til hendelsen, men slapp fra angrepet uten fysiske skader.

Journalistene var sammen med en gruppe ukrainske soldater da de ble beskutt.

Så sent som mandag la Soldin ut Twitter-meldinger fra et felthospital som behandlet sårede fra kampene i Bakhmut.

– Vi er knust av meldingen om at AFPs videojournalist Arman Soldin døde i Øst-Ukraina i dag. Våre tanker går til hans familie og kjære, skriver AFP på Twitter.

– Hans død er en fryktelig påminnelse om risikoen og farene journalister som dekker krigen i Ukraina står overfor hver dag, sier nyhetsbyråets styreformann Fabrice Fries.

Hylles av Macron

Frankrikes president Emmanuel Macron hyller Soldin.

– Med mot, fra de første timene av konflikten, var han ved fronten for å finne ut av fakta. For å informere oss, skriver Macron på Twitter. Han legger til at han deler «smerten med hans slektninger og alle hans kolleger».

Det ukrainske forsvarsdepartementet uttrykker sin «ektefølte kondolanse» til Soldins familie og kolleger.

– Han dedikerte sitt liv til å fortelle verden sannheten. Hans ettermæle og formål vil leve videre, skriver departementet.

Elleve mediefolk drept

Soldin var født i Sarajevo, men hadde fransk statsborgerskap. Han var en del av det første teamet fra AFP som ble sendt til Ukraina etter invasjonen i februar i fjor. Siden september har han bodd i landet og reiste regelmessig til fronten.

Byråets Europa-sjef Christine Buhagiar minnes Soldin som «entusiastisk, energisk og modig».

– Han var en skikkelig på-bakken-reporter, alltid klar til innsats, selv på de vanskeligste steder. Han var fullstendig viet til håndverket, sier Buhagiar.

Så langt er minst elleve journalister eller hjelpere og sjåfører som jobbet for medieteam i Ukraina drept mens de dekket krigen, ifølge Reportere uten grenser (RSF) og Komiteen for journalisters beskyttelse (CPJ).

– Journalistikk er livsnødvendig for et fritt samfunn. Verden står i gjeld til Arman og til de ti andre journalistene og pressearbeiderne som har blitt drept mens de belyste brutalitetene ved Russlands invasjon, sa pressetalskvinne Karine Jean-Pierre i Det hvite hus i en uttalelse tirsdag.

Bakhmut har ikke falt

General Oleksandr Syrskyj, som leder Ukrainas forsvar av Bakhmut, sa mandag at Russland hadde intensivert angrepene og forsøkte å erobre byen før markeringen av seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig. Det lyktes imidlertid ikke de russiske styrkene med.

– Fienden har ikke tatt Bakhmut, sa Serhij Tsjerevatij, talsperson for de ukrainske styrkene i øst til Reuters tidligere tirsdag.

– Det er ingen vesentlige endringer i posisjonene.