Biden venter kaos ved grensa mot Mexico når koronaregler utløper

NTB

USAs president Joe Biden sier at grensa mot Mexico kommer til å være «kaotisk i en stund» når koronarelaterte innvandringsrestriksjoner utløper torsdag.

Restriksjonene som har vært gjeldende siden 2020, tillater amerikanske myndigheter å raskt sende migranter tilbake over grensa.

De utløper torsdag, og amerikanerne har innført tiltak for å slå ned på ulovlig innvandring, samtidig som migranter tilbys lovlig innvandring til USA om de søker på nett gjennom en statlig app, har en sponsor og blir godkjent etter bakgrunnssjekk.

Biden sier at administrasjonen jobber med å sørge for at ting går rolig for seg. 1.500 soldater er beordret til å bistå ved grensa.

– Men det gjenstår å se. Det kommer til å være kaotisk i en stund, sier han. Biden snakket med Mexicos president Andres Manuel Lopez-Obrador om grensesituasjonen i en times tid tirsdag.