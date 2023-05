Norge starter i andre halvdel i Eurovision-finalen

Norges Eurovision-håp Alessandra Mele trakk riktig og skal opptre under andre halvdel i finalen i Liverpool lørdag. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Norge er trukket ut til å starte i andre halvdel av finalen i Eurovision kommende lørdag. Det regnes som en fordel.

Etter at den første semifinalen var over tirsdag kveld, og det var klart hvilke ti land som er klare for finalen, ble det foretatt en trekning om hvem som skulle starte i første halvdel og i siste halvdel på lørdag.

Norge ble trukket ut til å opptre i den siste halvdelen, mens favoritter som Finland og Sverige skal ut i første halvdel sammen med Sveits, Portugal og Serbia.

I andre halvdel skal Kroatia, Moldova, Tsjekkia og Israel opptre i tillegg til Norge.

De siste ti landene kvalifiserer seg til finalen i andre semifinale på torsdag.