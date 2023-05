Medier: USAs justisdepartement reiser tiltale mot kongressrepresentant

NTB

Det amerikanske justisdepartementet har tatt ut tiltale mot den republikanske kongressrepresentanten George Santos, melder flere amerikanske medier.

CNN, som var først ute med å melde om tiltalen, skriver at det ventes at Santos møter i retten i New York allerede onsdag. Også ABC News og NBC News får opplyst av kilder at det skal tas ut tiltale mot Santos.

Det er uklart hva Santos blir tiltalt for, men føderale etterforskere har undersøkt anklager om uriktige opplysninger om valgkampfinansiering.

Etikkomiteen i Representantenes hus åpnet granskning i mars av en rekke anklager mot Santos. Santos, som ble innvalgt i fjor, er mest kjent for omfattende løgn. Noen måneder ut i karrieren i Representantenes hus ble det kjent at han blant annet hadde diktet opp det meste av yrkeserfaringen og livshistorien.