McCarthy sier det ikke var noen framgang i møte med Biden om gjeldstaket

NTB

Det ble ikke gjort framgang da USAs president Joe Biden tok imot den republikanske lederen Kevin McCarthy til møte om å heve det amerikanske gjeldstaket.

McCarthy sier at han «ikke så noen bevegelse» mot en løsning på uenigheten i møtet som varte i rundt en time.

Med på møtet var også Hakeem Jeffries, som leder Demokratene i Representantenes hus, Demokratenes senatsleder Chuck Schumer og Mitch McConnell, som leder Republikanerne i Senatet.

McCarthy sier at han ønsker kutt i den statlige pengebruken som del av en avtale om å låne mer.

– Jeg spurte presidenten dette enkle spørsmålet: Mener han ikke at det finnes ett sted der vi kan gjøre innsparing, sier McCarthy. Det er duket for et nytt møte mellom partene fredag. Til da skal det foregå samtaler på stabsnivå.

Biden har lenge nektet å la republikanerne bruke gjeldstaket for å få innrømmelser om budsjettet, og han gjentok dette i møtet tirsdag, opplyser Det hvite hus.

Dersom det republikanskledede Representantenes hus ikke går med på å heve det såkalte gjeldstaket og lar regjeringen låne mer penger, kan pengene ta slutt ved månedsskiftet, advarte finansminister Janet Yellen mandag.

Da vil ikke den føderale administrasjonen ha penger til løpende utgifter eller til å betjene statsgjelden.