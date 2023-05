Krisemøte mellom Biden og republikansk leder om slunken statskasse

NTB

USA president Joe Biden er tirsdag i møte med den republikanske lederen Kevin McCarthy i et forsøk på å unngå at staten går tom for penger om kort tid.

Dersom det republikanskledede Representantenes hus ikke går med på å heve det såkalte gjeldstaket og lar regjeringen låne mer penger, kan pengene ta slutt ved månedsskiftet, advarte finansminister Janet Yellen mandag.

Da vil ikke den føderale administrasjonen ha penger til løpende utgifter eller til å betjene statsgjelden.

Republikanerne krever kraftige kutt i offentlige utgifter før de vil si ja til å la regjeringen øke gjelden. Mens McCarthy krever at presidenten forhandler med ham om en avtale om gjeldstaket, sa Biden før tirsdagens møte, som startet klokken 22 norsk tid, at målet var å fortelle lederen for Huset at forhandlinger er uaktuelt, skriver New York Times.

Også Demokratenes leder i Representantenes hus, Hakim Jeffries, og senatslederne Chuck Schumer fra Demokratene og Mitch McConnell fra Republikanerne deltar på møtet, som holdes på Bidens kontor i Det hvite hus. Men det er altså Biden og McCarthy som spiller hovedrollene i kampen om å øke regjeringens låneramme.

– Har plikt

Presidenten mener Kongressen ganske enkelt må heve taket, slik de har gjort så mange ganger før.

– Vi kan ikke ha det sånn at Republikanerne i Huset skaper en krise rundt noe som er gjort 78 ganger siden 1960, sa Bidens pressesekretær Karine Jean-Pierre før møtet, som Det hvite hus insisterte på å omtale som «en samtale». Hun sier det er Kongressens konstitusjonelle plikt å gi regjeringen økonomisk handlerom.

Det er ikke ventet noe gjennombrudd tirsdag.

Krise

Dersom pengene tar slutt og statsgjelden blir misligholdt, vil det være et alvorlig slag for amerikansk økonomi, og det kan blant annet gå ut over landets kredittvurdering.

Presidentens rådgivere har sett på flere muligheter for at presidenten kan løse krisen uten Kongressens samtykke. Først og fremst har de vurdert om det 14. grunnlovstillegget kan brukes til å erklære gjeldstaket for grunnlovsstridig og dermed låne mer penger uten at taket heves. Anonyme kilder med kjennskap til saken sier til Washington Post at dette regnes som for risikabelt og kan føre til varig skade på USAs økonomi.