Juryen har kommet til enighet i injuriesaken mot Trump

NTB

Juryen som vurderer E. Jean Carrolls injuriesøksmål mot tidligere president Donald Trump, er enige om en kjennelse. Den blir offentliggjort klokka 21.

Det opplyser domstolen tirsdag.

Carroll anklager ekspresidenten for voldtekt. Hun saksøkte i fjor Trump og påsto at han voldtok henne i et kjøpesenter i New York midt på 1990-tallet. Hun hevder også at Trump kom med ærekrenkelser mot henne da han beskyldte henne for å lyve da hun først sto fram med anklagene i 2019.