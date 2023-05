Inspeksjon av skip for korneksport fra Ukraina gjenopptas

NTB

FN sier inspeksjonene av skip som skal eksportere korn fra Ukraina i tråd med avtalen som sikrer dem trygg ferdsel over Svartehavet er i gang igjen.

Russland har truet med å trekke seg fra kornavtalen 18. mai på grunn av det de hevder er handelshindre for egen eksport av korn og kunstgjødsel. I april avfeide utenriksminister Sergej Lavrov vestlige argumenter om at mat og gjødsel ikke er underlagt sanksjoner. Han sa at «hindringer knyttet til finansiering, logistikk, transport og forsikring av russisk eksport vedvarer og har sågar blitt strengere».

Eksperter sier private frakt- og forsikringsselskaper er skeptiske til å håndtere russisk eksport under krigen. Samtidig har Russlands hveteeksport nærmet seg rekordnivåer i både november, desember og januar, skriver AP.

Avtalen om korneksport fra Ukraina ble inngått i juli i fjor. Den varte i utgangspunktet i 120 dager, snaut fire måneder, men har blitt forlenget flere ganger. 18. mars i år ble den forlenget med ytterligere 60 dager, men 17. april sa Ukraina at Russland hindret inspeksjonen av skipene som skulle frakte kornet ut.

Fram til februar i år var over 20 millioner tonn korn og andre matvarer eksportert i tråd med avtalen.