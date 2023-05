NTB

To palestinere er drept i et nytt israelsk angrep mot Gazastripen, opplyser embetsfolk i det Hamas-kontrollerte området. Totalt er 15 drept tirsdag,

Helsemyndighetene i Gaza sier de to ble drept i et luftangrep mot et kjøretøy i Khan Yunis.

Ifølge den israelske hæren var de to en «terrorgruppe» fra Islamsk jihad som planla et rakettangrep mot Israel.