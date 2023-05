Forsker: – Tror Putin vil stanse kritikk

– En ekte krig er igjen blitt startet mot vårt hjemland, sa Putin under feiringen av seiersdagen i Moskva tirsdag. Foto: Gavrijl Grigorov / Sputnik / Pool / AP / NTB

NTB

Vladimir Putin vil trolig stanse russiske kritikere som ønsker seg enda mer brutal krigføring i Ukraina, mener forsker Iver B. Neumann.

Han sikter til de såkalte militærbloggerne, som ofte refser Russlands krigføring i nabolandet.

– Disse ekstreme nasjonalistene har fått lov til å ytre seg, også med kritikk av Putin selv, sier Neumann til NTB.

En av de mest kjente bloggerne er den tidligere FSB-offiseren Igor Girkin. Han hevder den russiske ledelsen ikke har noen strategi og raskt kan komme til å tape krigen i Ukraina, ifølge Sky News.

En beslektet stemme er Jevgenij Prigozjin, sjefen for leiesoldatgruppen Wagner. Han langet igjen ut mot det russiske militæret i et opptak som ble offentliggjort tirsdag, noen timer før Putin talte i Moskva på årsdagen for seieren i andre verdenskrig.

– Komplett idioti

– Soldater burde ikke dø som følge av den komplette idiotien til deres ledere, sier Prigozjin i opptaket.

Videre hevder han at enheter fra den regulære russiske hæren flykter fra fronten ved Bakhmut i Ukraina. Han sier Wagner fortsatt mangler ammunisjon, og han kommer med en kryptisk uttalelse om en «lykkelig bestefar» som er fornøyd med seg selv.

– Hvordan kan vi vinne denne krigen hvis, tilfeldigvis – og her bare spekulerer jeg – det viser seg at denne bestefaren er et komplett ***hode, spør Prigozjin, ifølge Reuters.

I tillegg hevder Wagner-sjefen å ha fått ordre om å holde stand ved Bakhmut. Hvis han og Wagner-styrkene trekker seg tilbake, vil de angivelig bli ansett som forrædere.

Se video:Putin taler til Russland.

Putin taler til Russland på Seiersdagen

Venter oppgjør

Hvem Prigozjin retter sine grove gloser mot, er ikke helt klart. Men Neumann synes det er interessant at Wagner-sjefen kommer med stadig mer åpne angrep på det russiske lederskapet.

Neumann sier kritikken fra Prigozjin ligner på den som kommer fra de russiske militærbloggerne. Og Putin har trolig kviet seg for å ta et oppgjør med dem.

Men på ett eller annet tidspunkt må den russiske presidenten ta et valg. Enten må han selv legge seg på en hardere retorikk – à la bloggerne – eller så må han stanse dem.

– Jeg tror det siste vil skje, sier Neumann, som er direktør for Fridtjof Nansens Institutt.

Han tror oppgjøret med bloggerne og deres kritikk kommer i løpet av noen måneder.

– En ekte krig

Samme dag som Prigozjin la ut sitt opptak, gikk Vladimir Putin på talerstolen i Moskva.

Han beskrev Ukraina-krigen som en konflikt mellom Russland og Vesten, slik han ofte har gjort det siste året.

– En ekte krig er igjen blitt startet mot vårt hjemland, sa Putin på årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

Ifølge Putin bruker Vesten Ukraina til å ødelegge Russland. Han beskriver «de avgjørende kampene for moderlandets skjebne» som «hellige».

Til tross for at det var Russland som i fjor invaderte Ukraina, hevder altså Putin at det hele er en forsvarskamp. Han insisterer på at Russland vil håndtere situasjonen, trygge landets sikkerhet og forsvare russisktalende innbyggere i Øst-Ukraina.

– Nedtonet tale

Tross Putins dramatiske ordbruk mener forsker Una Hakvåg at talen var nedtonet – relativt sett.

– Dette var ikke skarpere enn det pleier å være, sier Hakvåg, som er ansatt ved Forsvarets forsvarsinstitutt (FFI).

Hun peker på at Putin ganske raskt ble ferdig med de retoriske angrepene på Vesten. Han holdt seg til manus, gjentok «standardformuleringer» og fremmet et budskap om å samle det russiske folk.

– Det var en forholdsvis kort tale, påpeker Hakvåg overfor NTB.

Selve feiringen av seiersdagen var også mindre omfattende enn den har pleid å være. Ifølge nyhetsbyrået AP var det første gang på flere år at militærparaden i Moskva var ferdig på under en time.

I tillegg til Putin selv var ledere for en rekke sentralasiatiske tidligere Sovjetstater til stede for å se paraden.