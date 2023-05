Russisk militærblogger: – Russland taper snart

NTB

Ultranasjonalisten og militærbloggeren Igor Girkin sier at Russland står overfor et nederlag i Ukraina og langer ut mot lederskapet.

Den tidligere FSB-offiseren hjalp Russland med å annektere Krim i 2014 og var leder for krigerne i Donetsk. Han er dømt til livstids fengsel i en nederlandsk domstol for å ha stått bak nedskytingen av passasjerflyet MH17 over Ukraina i 2014. Alle de 298 om bord ble drept.

I det siste har han vært en knallhard kritiker av Russlands krig i Ukraina. Girkin mener Russland ikke har gått langt nok.

– Det er ingen strategi, sier Girkin ifølge Sky News.

Han mener at Ukraina har hatt mer suksess og anklager Kreml for å ha en barnslig tro på seier.

– Nå må vi tenke på hvordan vi kan redde staten, landet og folket i en situasjon med et nærstående militært nederlag, sier Girkin.