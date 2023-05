Spanske arkeologer nøster opp i skjelettfunn i grotte på Gran Canaria

NTB

Arkeologer på Gran Canaria står overfor et mysterium etter å ha funnet skjeletter fra seks menn med bundne hender og dekket av steiner i en grotte.

Skjelettene ble funnet i en gotte ved klippene i Caleta de Arriba på Kanariøyene. Arkeologene tror mennene kan ha levd før Spania erobret øya på 1400-tallet.

Trolig ble de seks mennene utsatt for en voldelig død, ifølge leder for utgravingen, Veronica Alberto.

Kroppene er lagt på den steinete overflaten med tvang, og det er så kastet steiner oppå dem, ifølge Alberto.

– Dette er ikke en gravferd i ordets rette forstand, men en praksis med stor symbolsk vold, sier hun.

Enkelte av dem var bundet med snorer.

– Det kan ha vært en begravelsespraksis fra aboriginene, men på grunn av funn på stedet må vi også vurdere om de kan ha stammet fra perioder etter erobringen, fra det 16., 17., eller 18. århundret, sier Alberto.

Forskerne venter nå på karbondatering som de håper kan gi en bedre pekepinn.

Arkeologene mener at dette ikke dreier seg om et vanlig gravsted fordi det kun er funnet menn. Alle seks hadde sterke armer, noe som tyder på at de drev med samme form for fysisk aktivitet.