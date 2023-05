Russlands nye taktikk: Slik prøver de å unngå samme tabbe som sist

Ved å bestikke migranter og endre vernepliktloven håper Russland å unngå at flere rømmer landet.

Ifølge en rapport fra det britiske forsvarsdepartementet prøver Russland nå å bestikke migranter fra Sentral-Asia med penger og raskere behandling av søknader om statsborgerskap, hvis de melder seg til tjeneste.

I tillegg har Kreml endret vernepliktloven.

Eksperter mener det tyder på at Kreml forbereder seg på en langvarig krig, og prøver å unngå at flere menn rømmer landet.

Bestikker migranten med penger og opphold

Da Russlands president Vladimir Putin annonserte en delvis mobilisering i september 2022 og 300.000 reservister ble innkalt til tjeneste, flyktet hundretusenvis av menn fra landet.

Russland trenger flere menn til krigen, men frykter flere dissidenter, derfor prøver de alt de kan for å rekruttere frivillige soldater.

Ifølge britisk etterretning, gjengitt av svenske Expressen, prøver nå Russland å bestikke migranter for å kjempe krigen for seg.

Migrantene, oftest fra Sentral-Asia, blir tilbudt en månedslønn på omtrent 44.000 kroner, en bonus på cirka 25.000 kroner, og en raskere behandlingstid på søknaden om statsborgerskap.

Vanligvis tar det fem år å behandle en slik søknad i Russland. Nå lover de å behandle den på under ett år.

Men takker migrantene ja, er det med døden som innsats.

– Disse rekruttene vil sannsynligvis bli sendt til fronten der det er ekstremt høy dødelighet, skriver det britiske forsvarsdepartementet i en analyse.

Forbereder seg på langvarig krig

I april tok russiske lovgivere et grep for å hindre desertering. Grepet tyder også på at Russland forbereder seg på en langvarig krig, mener Dara Massicot, en ekspert på russisk militær i den amerikanske tenketanken RAND Corporation.

Lovgiverne endret vernepliktloven slik at regjeringen nå kan sende ut innkallelsene digitalt, og at den er gyldig fra den er sendt.

Før måtte mottakeren av innkallelsen skrive under på at den var mottatt.

Hvis de ikke møter opp på rekrutteringskontorene etter at regjeringen har sendt en digital innkallelse, vil miste retten til å kjøre bil og forlate landet. Slik har de flyttet byrden med å overholde vernepliktslovene over på den enkelte borger.

– Russland tar, sakte, men sikkert, de nødvendige juridiske stegene som trengs for å omstille økonomien og landet til noe som potensielt nærmer seg en krigstid, sa Massicot under et arrangement på Georgetown University i april, skriver Business Insider.

– Den russiske regjeringen går metodisk gjennom en prosess for å gå over til en høyere beredskap og langvarig krig, utdypet hun.

