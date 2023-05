Ny måling: Dette svir for Biden

Den ferske målingen hadde ikke særlig gode nyheter for Joe Biden.

Dommen fra en fersk måling utført av ABC News og Washington Post gir nok hodepine i Biden-leiren.

I april kunngjorde Joe Biden kunngjorde at han stiller til gjenvalg i 2024. Når valgdagen, vil presidenten kun være et par uker unna å fylle 82 år.

Ifølge ABC News er det bred tvil om Bidens alder og skarphet, noe som skaper republikanske muligheter i 2024.

Nærmere syv av ti amerikanere mener Joe Biden er for gammel til en ny runde som amerikansk president, og flere av velgerne stiller spørsmålstegn ved presidentens mentale helse, viser tall fra undersøkelsen.

Som om ikke det er bekymringsverdig nok i seg selv, knuses Biden også av Donald Trump (76).

Selv har Biden uttalt at alderen ikke er noen svakhet. Ifølge ham selv har han «helsikes mye kunnskap» og «vet mer enn det store flertallet av folk».

«Trump gjorde en bedre jobb»

Nesten halvparten av de spurte svarer at de helt sikkert eller trolig ville stemt for Florida-guvernør Ron DeSantis som ny president. Les mer Lukk

ABC News og Washington Post har også satt opp en duell mellom Donald Trump og Joe Biden i meningsmålingen. På spørsmål om hvem velgerne ville stemt på av de to presidentkandidatene, mottok Trump nesten halvparten av stemmene med sine 44 prosent. Biden fikk kun støtte fra 38 prosent.

I den ferske målingen svarer 56 prosent av de spurte at Trump gjorde en bedre jobb med økonomien enn Biden har gjort i sin presidentperiode. Den amerikanske økonomien anses som det viktigste valgtemaet for amerikanerne.

Biden stikker heller ikke av med seieren i en duell mot den populære republikanske Florida-guvernøren Ron DeSantis (44). 42 prosent av de spurte svarer at de helt sikkert eller trolig ville stemt for DeSantis som ny president, mens Biden kun oppnår et resultat 37 prosent.

Kastes av sine egne

Hvis du venter på at det kommer noe godt nytt for Biden ut av denne målingen, kan du slutte å lese nå. Det blir nemlig bare verre.

Hele 58 prosent av de spurte som er demokrater eller som heller mot partiet, ønsker at Demokratene skal nominere noen andre enn Joe Biden som partiets presidentkandidat.

Ifølge ABC News er Biden på sitt laveste i popularitet. 36 prosent mener han har gjort en godkjent jobb, en nedgang på seks prosent fra forrige måling i februar. 56 prosent mener han har levert ikke-godkjent.

Med dette er Bidens rating den laveste noen gang registrert for noen president i sin førsteperiode, halvannet år før neste valg.

– Dystre tall for Biden, skriver New York Times om resultatene.