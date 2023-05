Trump knuser DeSantis foran nominasjonsvalgene

NTB

Han er ung, skandalefri og elsket av konservative for sin «anti-woke»-agenda som har ført ham opp i toppen av det republikanske partiet.

Til observatørenes forundring har Florida-guvernør Ron DeSantis likevel unnlatt å angripe tidligere president Donald Trump direkte, trass i at de mener Trump er mer sårbar enn noensinne.

I teorien burde det være bratt oppoverbakke for Trump å bli nominert igjen etter at han to ganger er stilt for riksrett, tre ganger har tapt valg for republikanerne, inkludert sitt eget, og er involvert i et utall kriminalsaker og sivile saker om upassende oppførsel.

Men den 76 år gamle tidligere presidenten går imot alle ekspertenes spådommer og har skaffet seg en tosifret ledelse over DeSantis. som på sin side ikke har greid å utnytte Trumps mange svakheter.

Like trumpist som Trump

DeSantis, som ventes å lansere sitt kandidatur i nær framtid, har solgt seg inn til partiledelsen som en mindre kaotisk trumpist enn Trump selv.

Guvernøren ble gjenvalgt i et valgskred i fjor i en delstat som lenge var betraktet som en vippestat. Han hylles av høyresiden for å ha tatt opp kampen med Floridas liberale lover om innvandring, våpenrettigheter og utdanning.

Men en rekke feilgrep har også skapt tvil om den 44 år gamle tidligere offiseren egentlig er klar for en høy føderal stilling.

Strid med Disney

En bitter og fullstendig unngåelig konflikt med Floridas største arbeidsgiver, selveste Disney-konsernet, har skapt forvirring hos sterke tilhengere av et fritt kapitalistisk marked. Et forbud mot abort etter seks uker får moderate til å lure på om han er ute av kontakt med folkemeningen.

DeSantis anklages også for å være en lettvekter når det gjelder utenrikspolitikk. Han har fått kritikk for å nedtone Russlands krig i Ukraina og for intetsigende taler under et besøk i Storbritannia nylig.

CNN-analytikeren Harry Enten antar at DeSantis vil benytte anledningen, når han lanserer kandidaturet formelt, til å prøve en omstart av en valgkamp som har bremset opp før den startet.

Kjedelig primærvalgkamp

– Hvis han ikke lykkes, kan vi ende opp med den kjedeligste primærvalgkampen noensinne, på grunn av den store ledelsen både Trump og Joe Biden har i sine partier, sier Enten.

Den politiske vinden synes klart imot DeSantis, som må konstatere at ledelsen på 15 prosentpoeng som Trump hadde i mars, har doblet seg på den siste gjennomsnittsmålingen til RealClearPolitics.

Og det er ikke bare at DeSantis taper terreng. Det er like mye at Trumps oppslutning vokser, fra lavt på 40-tallet til over 50 prosent siden han ble tiltalt for dokumentfalsk i New York.

Målrettet kampanje mot DeSantis

Trass i tiltalen, og kommende saker om voldtekt, forsøk på valgpåvirkning og ulovlig besittelse av graderte dokumenter, har Trump de siste ukene vært fokusert på en effektiv angrepskampanje mot DeSantis.

Den politiske handlingskomiteen til MAGA-bevegelsen har brukt millioner av dollar på annonser som tegner et bilde av DeSantis som en som målbevisst driver med kutt i folks velferdsgoder.

Et spektakulært kupp var da Trump innkasserte formell støtte fra de fleste av Floridas republikanske kongressmedlemmer mens DeSantis var på besøk i Washington.

– Ikke imponerende

– Etter hvert som valgkampen går framover, og han gås etter i sømmene, står DeSantis fram som mindre imponerende enn vi trodde, sier den kjente valgeksperten Larry Sabato ved Virginia-universitetet.

– Han kommuniserer ikke godt med folk, talene hans er ofte lite imponerende, og han har hatt noen merkelige utspill som har vært til stor skade, som da han la seg ut med Disney, et amerikansk ikon, sier Sabato.

Hans største fordel er kanskje evnen til å hente inn penger til valgkamp. Det sies at han har opp mot 110 millioner dollar på bok, noe som er langt mer enn Trump har til valgkamp.

Men et kjent navn er verdt mer enn kontanter i valglokalet, og Trump, et av verdens mest kjente fjes, trenger ikke bruke mye penger på å presentere seg for amerikanske velgere.

Advarer mot å avskrive DeSantis

Men valgekspertene advarer mot å avskrive DeSantis for tidlig. De viser til at han er populær i byenes forsteder, der det bor uavhengige velgere som republikanerne sårt trenger til neste valg.

Og hans støttespillere peker på at DeSantis kan slå Biden, mens det kanskje ikke er noen vei tilbake til Det hvite hus for Trump. Biden gleder seg til en ny mannjevning med Trump.

Mange eksperter mener nemlig at Trump ligger best an til å vinne nominasjonskampen der de mest iherdige avlegger stemme, siden han har en så stor og lojal tilhengerskare. Men at det blir mye vanskeligere å vinne selve valget der han må hente inn støtte fra det store uavhengige velgerrommet i midten som er svært skeptisk til Trump.