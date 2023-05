Inaktive Twitter-kontoer blir deaktivert

NTB

Twitter vil deaktivere kontoer som ikke har vært brukt på lenge, kunngjorde Elon Musk mandag.

– Vi renser ut kontoer som ikke har hatt noen aktivitet i det hele tatt på flere år, så dere vil antakeligvis merke at antallet følgere blir mindre, tvitret Musk mandag kveld.

Videre skriver han at kontoene vil bli arkivert, og at grepet er viktig å ta for å gjøre at brukernavn som ikke er aktive, blir tilgjengelige.

Musk forsøker å øke bruken og følgelig lønnsomheten til Twitter etter å ha kjøpt plattformen for 44 milliarder dollar i fjor.

En rekke endringer, blant dem nedbemanning og fjernng av det blå verifiseringsmerket som tidligere ble ansett som et bevis på autentisitet, har drevet både brukere og annonsører bort fra plattformen. Enkelte medier, kjendiser og andre profilerte kontoer fikk det blå merket tilbake i slutten av april, men mange av mottakerne motsatte seg dette.

Siden Musk tok over, har modereringen av innholdet på plattformen blitt langt slappere, og mange brukere som tidligere var utestengt på grunn av blant annet desinformasjon eller hatytringer, har fått komme tilbake.