Kina lover mottiltak etter at Canada utviste diplomat

NTB

Canadiske myndigheter utviser en kinesisk diplomat som anklages for å ha trakassert en canadisk folkevalgt som var kritisk til behandlingen av uigurene i Kina.

– Canada har besluttet å erklære Zhao Wei for uønsket i landet, skriver utenriksminister Melanie Joly i en uttalelse. Hun sier beslutningen er tatt etter nøye overveielse.

– Jeg har vært tydelig: Vi vil ikke tolerere noen form for utenlandsk innblanding i våre indre anliggender. Diplomater i Canada har blitt advart om at slik atferd innebærer at de vil bli sendt hjem, fortsetter Joly.

Etterretningsrapport

Zhao har jobbet for kinesiske myndigheter i Toronto.

Ifølge en canadisk etterretningsrapport, som blant annet er omtalt i den canadiske avisen Globe and Mail tidligere i måneden, har Kina forsøkt å skaffe opplysninger om den konservative politikeren Michael Chong og familien hans i Hongkong.

Canada mener kineserne ville bruke Ching til å statuere et eksempel og hindre at andre inntok standpunkter som går mot den kinesiske regjeringen. Avisen skriver av Zhao var involvert i dette arbeidet.

Kinesisk harme

Kina sier på sin side at de aldri har blandet seg inn i canadiske anliggender og heller ikke har noen interesse av dette. Stemningen er allerede dårlig mellom landene, og Kina sier at Canada «saboterer» forholdet.

– Fra kinesisk hold vil det gjennomføres resolutte mottiltak, og alle konsekvensene som kommer av det, vil Canada få føle på, heter det i en uttalelse fra den kinesiske ambassaden i Ottawa. Videre oppfordres canadierne til å «gå tilbake fra stupet».

Chong har sagt at han var svært skuffet over at han fikk vite om den mulige trusselen mot familien gjennom mediene og har anklaget statsminister Justin Trudeau for ikke å ha gjort noe. Helt siden avisoppslagene for en uke siden har han krevd at Zhao blir utvist.