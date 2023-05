Ledere i Islamsk hellig krig blant minst tolv drepte i israelske angrep på Gaza

En leilighet som tilhører en leder for Islamsk hellig krig nord i Gaza, sto i brann etter israelske angrep natt til tirsdag. Minst seks personer skal være drept. Foto: Adel Hana / AP / NTB

NTB

Israel gjennomførte luftangrep på Gazastripen tirsdag. Minst tolv personer er drept, tre av dem ledere i den militante gruppa Islamsk hellig krig.

Blant de drepte var minst fem sivile, opplyser sykehuspersonell til Reuters.

Vitner opplyser til nyhetsbyrået at det ble hørt minst to eksplosjoner, en i Gaza by og en annen i Rafah.

Det israelske forsvaret sier at de angrep tre høytstående ledere i Islamsk hellig krig, den nest mektigste av de væpnede gruppene i Gaza, og at de tre er ansvarlige for nylige rakettangrep mot Israel.

IDF omtaler dem som gruppas leder nord på Gazastripen, en mellommann mellom gruppas medlemmer i Gaza og på Vestbredden og som et medlem av gruppas militære råd.

To kilder i gruppa bekrefter overfor Reuters at de tre er drept. AP skriver at også konene og flere av barna deres ble drept, samt andre folk i nærheten. Ytterligere 20 skal være såret, og ambulanser jobber med å evakuere folk, ifølge det palestinske helsedepartementet.

Høy spenning

I påvente av palestinske rakettangrep som svar på luftangrepene, har israelske myndigheter rådet beboere som bor innenfor en fire mils radius fra Gaza, om å holde seg nære bomberom.

Hamas-leder Ismail Haniyeh advarer om at Israel vil «betale prisen» for drapene.

– Å likvidere lederne med en feig operasjon, vil ikke bringe sikkerhet til okkupanten, men heller mer motstand, sier han i en uttalelse.

Situasjonen er svært spent. Israel bombet Gaza forrige uke etter at militante palestinere avfyrte minst 30 raketter.

De palestinske rakettene ble avfyrt etter at et fremtredende medlem av Islamsk hellig krig døde i israelsk fangenskap etter en nesten tre måneder lang sultestreik.

Bitter konflikt

Luftangrepene ligner de i 2022, da Israel bombet steder der ledere i Islamsk hellig krig holdt til. Det førte til tre dager med intense angrep begge veier.

Israel gjennomfører jevnlige aksjoner på den okkuperte Vestbredden. De sier de er for å bryte opp militante palestinske nettverk og forhindre framtidige angrep, mens palestinerne ser dem som en forverring av den 56 år lange okkupasjonen av landområder de ønsker for en framtidig palestinsk stat.

105 palestinere, rundt halvparten av dem militante eller angivelige angripere, blitt drept av israelske styrker på Vestbredden eller i Øst-Jerusalem siden starten av 2023, ifølge en opptelling gjort av nyhetsbyrået AP.