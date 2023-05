Ukraina-bilder ble belønnet med Pulitzer-priser

Ukrainske redningsarbeidere og politifolk evakuerer den gravide kvinnen Iryna Kalinina fra et barselsykehus i Mariupol som ble rammet av et luftangrep 9. mars i fjor. Bildet er del av en serie fra AP som ble belønnet med Pulitzer-pris for breaking news-bilder. Foto: Jevhen Maloletka / AP / NTB

NTB

Nyhetsbyrået AP og New York Times er belønnet med Pulitzer-priser for bilder og journalistikk fra Ukraina, deriblant fra beleiringen av Mariupol i fjor.

AP-fotografene Jevhen Maloletka, Bernat Armangue, Emilio Morenatti, Felipe Dana, Nariman El-Mofty, Rodrigo Abd og Vadim Ghirda vant pris for beste nyhetsfoto for en rekke bilder de tok i Ukraina.

– Det å være der er trolig viktigere og mer nødvendig enn noen gang før. Man kan ikke fange øyeblikket som opptar verden om man ikke er der, og det å være der er ofte vanskelig og farlig, sier APs fotosjef David Ake.

Maloletka var også med i APs gruppe som ble belønnet for arbeid i offentlighetens interesse. Han var sammen med videojournalist Mstyslav Tsjernov, videoprodusent Vasilisa Stepanenko og journalist Lori Hinnant var de eneste utenlandske journalistene i Mariupol i nesten tre uker. Gruppa tok blant annet oppsiktsvekkende bilder av en såret, gravid kvinne som ble evakuert fra et sykehus som var blitt angrepet. De dokumenterte også russiske angrep mot sivile mål.

Mariupols viseordfører har sagt at oppmerksomheten gruppas journalistikk fikk, presset Russland til å åpne en korridor for evakuering, noe som reddet tusenvis av sivile liv.

– De fortalte verden om den menneskelige lidelsen av krigen i dens tidligste fase, sier sjefredaktør Julie Pace i AP.

Også New York Times ble belønnet for sin Ukraina-dekning. De vant pris i kategorien for beste utenriksjournalistikk for saker om russiske drap på sivile i Kyiv-forstaden Butsja.