Sluttprosedyrer i voldtektssøksmål mot Trump

Tidligere spaltist E. Jean Carroll (til venstre) har saksøkt ekspresident Donald Trump for å ha voldtatt henne i en butikk i New York på 1990-tallet. Mandag kom partene med sine sluttinnlegg i rettssaken. Foto: John Minchillo / AP / NTB

NTB

Advokatene til Donald Trump og E. Jean Carroll, som anklager ekspresidenten for voldtekt, holdt mandag sine sluttprosedyrer i retten.

– Ingen, ikke engang en tidligere president, står over loven, sa Carrolls advokat, Roberta Kaplan, i sitt sluttinnlegg i den føderale domstolen i New York.

Carroll, som i dag er 79 år gammel, saksøkte i fjor Trump og påsto at han voldtok henne i et varehus i New York midt på 1990-tallet. Hun hevder også at Trump kom med ærekrenkelser mot henne da han beskyldte henne for å lyve da hun først sto fram med anklagene i 2019.

Saken mot Trump er et sivilt søksmål, og han har ikke blitt strafferettslig forfulgt for den påståtte voldtekten. Han har ikke forklart seg i rettssaken, som mandag gikk mot slutten. I løpet av den to uker lange saken, har retten hørt fra Carroll og to andre kvinner som også hevder Trump forgrep seg seksuelt mot dem for flere tiår siden.

Etter at Trumps advokater har holdt sitt sluttinnlegg, er det ventet at juryen starter sin diskusjon tirsdag. Det er ikke kjent når deres konklusjon vil være klar.

Den 76 år gamle tidligere presidenten står overfor flere rettslige utfordringer, blant annet en straffesak knyttet til utbetaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. I forrige måned erklært han seg ikke skyldig i den saken. Han etterforskes også for forsøk på å avvise valgresultatet i 2020 og for å ha vært involvert da tilhengere stormet Kongressen 6. januar 2021.