Britiske republikanere vil saksøke politiet for pågripelser

Graham Smith som leder organisasjonen Republic, som er imot monarkiet, ble arrestert da han og andre i gruppa ville demonstrere mot kroningen av kong Charles. Nå vurderer han å saksøke politiet. Foto: Kin Cheung / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Lederen for de britiske republikanerne, Graham Smith, vurderer å saksøke politiet etter at de ble pågrepet for å demonstrere mot kongekroningen lørdag.