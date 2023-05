EU avlyser møte i Tel Aviv i protest mot ytterliggående minister

EU ville ikke la den ytterliggående statsråden Itamar Ben-Gvir tale på en mottakelse for å feire Europadagen og avlyste derfor arrangementet. Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB

NTB

EU har avlyst en mottakelse i Tel Aviv for å hindre at en ytterliggående ultranasjonalistisk statsråd får komme og tale.

EU-delegasjonens markering mot et medlem av regjeringen til Benjamin Netanyahu kan utløse en diplomatisk feide mellom EU og Israel. Forholdet er allerede spent på grunn av byggingen på den okkuperte Vestbredden.

Itamar Ben-Gvir som er sikkerhetsminister og leder for det ytterliggående partiet Jødisk makt, var utpekt av regjeringen til å tale i EUs mottakelse for å feire Europadagen. 9. mai.

Men EU besluttet å avlyse mottakelsen fordi de ikke ønsket å gi en mann med holdninger som er direkte i strid med verdiene til EU, en talerstol.

Ben-Gvir er en tidligere ytre-høyreaktivist og beinhard bosetter på den palestinske Vestbredden, som er dømt for oppvigleri og støtte til en jødisk terrorgruppe.

– Det er en skam at EU, som hevder å stå for demokratiske verdier og kulturelt mangfold, opptrer med udiplomatisk knebling, sier Ben-Gvir.

Netanyahu kom tilbake til makten i fjor i ledelsen for Israels mest ytterliggående regjering noensinne. Den inkluderer ultraortodokse og ultranasjonalistiske partier langt ute på den ekstreme høyrefløyen. Regjeringen prioriterer blant annet å utvide bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

EU og det internasjonale samfunnet anser bosetningene på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, for å være ulovlige i henhold til folkeretten og et hinder for fred med en palestinsk stat.