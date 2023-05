Zelenskyj utroper 9. mai til Europadagen

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har utropt 9. mai til Europadagen – også i Ukraina. Det er også dagen da Russland feirer seieren over Nazi-Tyskland.

Ettersom klokken allerede hadde passert midnatt i Moskva da andre verdenskrig tok slutt, har russerne siden markert det 9. mai, mens resten av Europa markerer dagen før.

I Ukraina var det tidligere 9. mai som var den store Seiersdagen, men de har flyttet sin markering til 8. mai. Nå gjør president Zelenskyj 9. mai om til Europadagen – slik det også er i EU og andre europeiske land.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

– I dag har jeg skrevet under på presidentdekretet og hvert år fra i morgen av vil 9. mai være dagen da vi feirer vårt historiske fellesskap, fellesskapet med alle europeere som beseiret nazismen og som vil beseire russismen, sier Zelenskyj.

Endrer navn på 8. mai også

Han sier at dagen skal bli kalt Europadagen. Zelenskyj påpeker at Europa har støttet Ukraina i ni år siden Russland startet krigføringen i Øst-Ukraina – og i 439 dager siden den fullskala invasjonen.

EU markerer Europadagen i forbindelse med Schuman-planen, da Frankrikes utenriksminister Robert Schuman 9. mai 1950 foreslo kull- og stålunionen som er EUs forløper.

Zelenskyj omdøper også 8. mai til «Minnes- og seiersdagen over nazismen».

– Vi skal aldri glemme bidraget det ukrainske folk ga i seieren over nazismen, sier Zelenskyj.

Maner til seier

Han understreker at Ukraina ikke vil godta at den ukrainske innsatsen blir fjernet fra historiebøkene. Ukraina har tidligere anklaget Russland for å ta æren for Sovjets bidrag i kampen mot Nazi-Tyskland.

– Vi ødela ondskapen sammen. Og på samme måte møter vi nå en lignende ondskap sammen, sier Zelenskyj og viser til Russland.

– All den gamle ondskapen som det moderne Russland har hentet fram igjen, skal beseires akkurat slik nazismen ble beseiret, sier Zelenskyj.