Ukrainsk general: Russland ønsker å kapre Bakhmut innen tirsdag

Ukrainske soldater i nærheten av Bakhmut. Generalen som leder det ukrainske forsvaret av byen, sier at Russland vil forsøke å kapre den innen tirsdag. Foto: Libkos / AP / NTB

NTB

Russland har intensivert luftangrepene mot Bakhmut og håper å kapre byen innen tirsdag, sier general Oleksandr Syrskyi, som leder Ukrainas forsvar av byen.

Tirsdag er 9. mai, dagen da Russland markerer seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig. Ifølge Syrskyi har Russland, i tillegg til de opptrappede luftangrepene, begynt å ta i bruk mer avansert utstyr og omgruppere styrker.

– I dag er det viktig å ta avgjørelser så fort som mulig, og å forutse fiendens handlinger, skriver Syrskyi på Telegram etter at han skal ha besøkt soldater ved fronten.

– Russerne håper fortsatt å ta byen innen 9. mai. Vår jobb er å forhindre dette, legger han til. Industribyen, som før krigen hadde 70.000 innbyggere, er symbolsk viktig for begge sider. Etter mer enn ti måneder med intense sammenstøt mot styrker fra det russiske forsvaret og Wagner-gruppa, kontrollerer stadig ukrainerne deler av byen.

Russland ser Bakhmut som et springbrett for angrep på andre ukrainske byer. Ukraina har sagt at det å holde på Bakhmut, lar militæret forberede den ventede motoffensiven.

Wagner-gruppas leder Jevgenij Prigozjin sa før helga at gruppa ville trekke seg ut av Bakhmut 10. mai, men søndag gjorde han en helomvending. Da sa han at han er blitt lovet så mye våpen og ammunisjon han trenger til å fortsette offensiven.