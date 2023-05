Trump vil ikke forklare seg i voldtektssaken

Stillbilde fra videoopptak av et avhør av Donald Trump i forbindelse med det sivile søksmålet mot ham for voldtekt og ærekrenkelser. Trump vil ikke avgi forklaring i saken. Det er sluttinnlegg mandag. Foto: Kaplan Hecker Fink via AP / NTB

NTB

USAs tidligere president Donald Trump avgir ikke forklaring i saken der han er saksøkt for voldtekt og ærekrenkelser mot skribenten E. Jean Carroll.

Carroll anklager Trump for å ha voldtatt henne på 90-tallet, og har gått til sivil sak for ærekrenkelser etter at Trump gikk offentlig ut med anklagen og benektet den.

Trumps advokater hadde frist søndag til å si fra om Trump ville forklare seg, noe de ikke gjorde. Det siste vitnet i saken forklarte seg torsdag. Trumps forsvarer Joseph Tacopina sa da til dommeren på Manhattan at Trump ikke ønsket å forklare seg.

Mandag er det duket for sluttinnlegg. Carroll hevdet i en bok utgitt i 2019 at Trump voldtok henne i et prøverom i en butikk på Manhattan i 1995 eller 1996. Trump hevder at det hele er et påfunn for å øke salget av boka.