Russland hevder å ha ødelagt 22 ukrainske droner over Svartehavet

NTB

Forsvarsdepartementet i Moskva sier at russiske styrker skjøt ned 22 ukrainske droner over Svartehavet natt til søndag, ifølge russisk nyhetsbyrå.

Ukraina anklages blant annet for å ha rettet flere droner mot byen Sevastopol på den okkuperte Krim-halvøya, der den russiske svartehavsflåten er stasjonert.

– Antiluftskyts og elektroniske krigføringsenheter stanset et nytt angrep, sier den russisk-innsatte guvernøren Mikhail Razvozjajev søndag.

I en melding på Telegram anklager han Ukraina for å ha sendt over ti droner mot byen, men uten at noe av byens infrastruktur ble ødelagt.

To av dronene skal ha blitt skutt ned over sjøen, mens en annen skal ha havnet i en skog.