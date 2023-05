Wagner-sjefen vil kjempe videre i Bakhmut likevel

NTB

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin har snudd og sier han likevel vil fortsette kampene i Bakhmut. Ukraina mener truslene hans om å trekke styrkene sine ut av byen var et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra de store tapene styrkene hans lider.

Sjefen for den russiske leiesoldatgruppen la søndag ut en melding på Telegram, der han gjør kuvending sammenlignet med signalene han har gitt de siste dagene. Han sier nå at han er blitt lovet så mye våpen og ammunisjon han trenger til å fortsette offensiven mot Bakhmut.

Fredag kom Prigozjin med voldsomme utfall mot den russiske militærledelsen, som han anklaget for ikke å gi nok våpen og ammunisjon til Wagner. Han viste også fram det som skal ha vært døde leiesoldater liggende på rekke og rad, og sa at mangelen på våpen og ammunisjon hadde ført til at de led en meningsløs død.

Lørdag kom en ny melding der Prigozjin sa han ville overlate gruppens stillinger ved Bakhmut til den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov.

Kadyrov skrev deretter på Telegram at han var klar til å dra til Bakhmut, og at hans soldater bare ventet på ordre.

– Avledningsmanøver

En talsmann for Ukrainas østkommando, Serhij Tsjerevatyj, sier at de russiske styrkene har mer enn nok ammunisjon og at Prigozjins klager mer er et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra de store tapene hans styrker har lidd ved Bakhmut.

Truslene og klagene til Prigozjin reflekterer også en pågående maktkamp og rivalisering blant russiske militærledere.

Prigozjins leiesoldater i Wagner-gruppa har helt siden i fjor sommer ledet an i offensiven mot Bakhmut, men de har ennå ikke greid å ta full kontroll over byen. Ukrainske styrker har fortsatt fotfeste i deler av byen.

Blodigste hittil

Kampene om Bakhmut har vært de blodigste og mest langvarige hittil i krigen, selv om mange militæranalytikere mener at byen har lite strategisk verdi.

Trass i store tap vil ukrainerne likevel ikke trekke seg tilbake, trolig fordi de russiske tapene er langt større og til stor skade for de russiske styrkene foran en ventet ukrainsk offensiv.

Byen selv, som før krigen hadde 70.000 innbyggere, er nå lite mer enn en ruinhaug.

Ukraina har ennå ikke innledet en forventet våroffensiv for å ta tilbake mest mulig av de russiskokkuperte delene av landet. Men stadig flere droneangrep og sabotasjeaksjoner de siste dagene mot oljelagre og jernbaner i Russland og russiskokkuperte områder er trolig forberedelser til en slik offensiv.

Droner mot Sevastopol

Forsvarsdepartementet i Moskva sier at russiske styrker skjøt ned 22 ukrainske droner over Svartehavet natt til søndag, ifølge russisk nyhetsbyrå.

Ukraina anklages blant annet for å ha sendt flere droner mot Sevastopol på den okkuperte Krim-halvøya, der den russiske svartehavsflåten er stasjonert.

Guvernøren i den russiske byen Belgorod opplyser på Telegram at ukrainske artilleriangrep ødela en gassledning og kraftledninger i området natt til søndag.

På den annen side melder ukrainske guvernører om russiske rakettangrep blant annet mot Kharkiv og Mykolajiv i løpet natten.

I Kharkiv fylke nordøst i Ukraina ble minst fem personer såret da en rakett traff en parkeringsplass i byen Balaklija, ifølge guvernør Oleh Synjehubov.

Guvernør Vitalij Kim i Mykolajiv lenger sør skriver i sosiale medier at en bygning og eiendom som tilhørte et selskap, ble ødelagt av russiske krysserraketter.