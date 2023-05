Russisk kampfly tett på polsk patruljefly i internasjonalt luftrom

NTB

Et russisk kampfly kom farlig nært et polsk fly som fredag patruljerte i internasjonalt luftrom på vegne av EUs grensebyrå Frontex, ifølge polske myndigheter.

Polske grensemyndigheter anklager det russiske flyet for farlig og aggressiv manøvrering. Tre ganger skal kampflyet ha vært mindre enn 5 meter fra det polske patruljeflyet – et propellfly av typen Let L-410 med to flygere og tre tjenestemenn om bord.

I en kort periode mistet de polske flygerne kontroll over flyet slik at det tapte høyde, ifølge uttalelsen.

Hendelsen skjedde ifølge Romanias forsvarsdepartement cirka 6 mil øst for rumensk luftrom. Flyet kunne senere lande trygt i Romania.

Det russiske kampflyet var av typen Sukhoj Su-35.