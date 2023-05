Thailand i gang med forhåndsstemming

Eiendomsentreprenøren Srettha Thavisin er en av kandidatene til opposisjonspartiet Pheu Thail. Her tar han en selfie under et valgkampmøte i Bangkok fredag. Foto: Sakchai Lalit / AP / NTB

NTB

En uke før valget i Thailand har velgerne begynt å forhåndsstemme. Søndag var det køer utenfor templer, kjøpesentre og skoler som fungerer som valglokaler.

Over to millioner thailendere har registrert seg for å forhåndsstemme i et valg som ligger an til å bli et oppgjør mellom etablerte militærstøttede partier og opposisjonsbevegelsen,

Etter flere år med militærstyre er valgsystemet endret slik at det gagner partiene som har militæret i ryggen. Det betyr at opposisjonspartier som Pheu Thai og Gå fremad må sikre seg en overlegen seier for å kunne ha noe håp om å danne regjering.

– Jeg håper dette valget vil endre landet i positiv retning, sier butikkmedarbeider Srisuda Wongsa (28), som er en av de som avla stemme søndag.