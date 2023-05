Forskere tror utenomjordiske vesener kan oppdage liv på jorden gjennom radiobølger

Forskere tror menneskeskapte radiobølger kan føre til at utenomjordiske vesener oppdager menneskeheten, men det vil kreve at de potensielle sivilisasjonene er avanserte nok til å motta og tolke signalene. Illustrasjonsfoto: NASA / ESA / AP / NTB

Menneskeheten gir fra seg enorme mengder radiobølger. Det kan hjelpe utenomjordiske vesener, hvis de finnes, å oppdage menneskeheten, tror forskere.

Ny forskning fra Universitetet i Manchester og Universitetet på Mauritius har undersøkt om potensielt liv på nærliggende planeter kan oppdage radiobølger fra jorden.

Det kan være tilfellet, har forskerne konkludert med.

I undersøkelsen har forskerne ved de to universitetene sett nærmere på hvor mye basestasjoner knyttet til mobilnettet bidrar til lekkasje av stråling ut i verdensrommet, skriver Euronews.

Noe reiser ut i rommet

Den teknologiske tiden vi lever i byr på et utall elektroniske apparater som produserer radiobølger. Før i tiden var det bare radio, så TV, som avga disse signalene. Nå er både internett og mobilkommunikasjon på banen som igjen er avhengig av signaler fra satellitter og basestasjoner for fungere.

Et radiosignal er en form for elektromagnetisk bølge. Selv om disse bølgene har en relativt lav frekvens sammenlignet med for eksempel gammastråler, er de fortsatt i stand til å passere gjennom jordens atmosfære hvis frekvensen er høy nok.

Bølgene reiser deretter til ionosfæren, hvor jordens atmosfære og verdensrommet møtes, og noen reiser videre ut i verdensrommet. Resten blir enten absorbert eller reflektert, noe som gjør at bølgene «spretter» mellom jorden og ionosfæren.

Radiobølgene som kommer seg gjennom ionosfæren kaller man en «lekkasje», og det har lenge vært spekulert i om disse bølgene når nærliggende planeter.

Slik jobbet forskerne

Ifølge Euronews benyttet forskerne seg av data fra basestasjoner som er tilgjengelig for offentligheten i undersøkelsene. På bakgrunn av denne informasjonen konstruerte de en modell og simulerte lekkasjer ut i rommet.

Dette viste dem jordens radiosignatur og ga dem en indikasjon på hva fremmede sivilisasjoner kan oppdage fra forskjellige stjerner som ligger relativt nært jorden. Dette inkluderer stjernen Barnards Stjerne som ligger seks lysår unna jorden.

Ett lysår er distansen lyset tilbakelegger på ett år. Lys reiser 299.792.458 meter i sekundet i vakuum, så avstandene er enorme, men ikke hvis man tar resten av verdensrommet i betraktning.

Den komplette, men også avanserte, fremgangsmetoden beskriver forskerne i forskningsrapporten som er publisert i journalen Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Forskerne holder mulighetene åpne

Ifølge forskerne ved prosjektet er det sannsynligvis bare livsformer som er mer intelligente enn mennesket som vil kunne plukke opp radiobølgene som lekker fra jorden, med den forutsetningen at vesenene eksisterer.

De peker på at utviklingen av kraftigere bredbåndsystemer og satellitter kan øke sannsynlighetene for at utenomjordiske vesener oppdager menneskeheten.

– Nåværende estimater antyder at vi vil ha mer enn hundre tusen satellitter i lav bane rundt jorden og utover før slutten av tiåret. Jorden er allerede unormalt lys i radiodelen av spekteret, og hvis trenden fortsetter, kan vi bli lett gjenkjennelige av enhver avansert sivilisasjon med riktig teknologi, sier Professor Mike Garrett, sjef for det astrofysiske senteret ved Universitetet i Manchester i Storbritannia, ifølge Euronews.

– Jeg tror det er muligheter for at avanserte sivilisasjoner finnes der ute, og noen kan være i stand til å observere den menneskeskapte radiolekkasjen som kommer fra jorden, mener Nalini Heeralall-Issur, førsteamanuensis ved Universitetet i Mauritius.