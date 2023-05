BBC: Ukraina anklager Russland for å bruke fosforbomber

I dette utdelingsbildet tatt fra video og utgitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste fredag 28. oktober 2022, skyter et Ka-52-helikopter fra det russiske luftvåpenet raketter mot et mål på et ukjent sted i Ukraina. (Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP, fil)

NTB

Ukraina anklager Russland for å bruke fosforbomber i offensiven mot Bakhmut øst i landet.

Det ukrainske militæret har lagt ut en video tatt av en drone som angivelig viser brennende områder i Bakhmut mens hvitt fosfor regner over byen, melder BBC.

Hvitt fosfor i bomber er ikke forbudt, men bruken av slike bomber i sivile områder regnes for å være en krigsforbrytelse. Russland er også tidligere anklaget for å bruke hvitt fosfor, blant annet under den brutale offensiven mot Mariupol.

Hvitt fosfor skaper branner som sprer seg raskt og er vanskelig å slukke. Substansen er klissete og vanskelig å fjerne, og flammene kan blusse opp når en bandasje er fjernet.

Det er uklart når angrepet skal ha skjedd, men videoen viser høye bygninger omgitt av flammer. BBC har geolokalisert videoen til rett vest for sentrum i Bakhmut, og den viser at det var et angrep med brannfarlig ammunisjon, men det kan ikke verifiseres om det er hvitt fosfor som er brukt.

