Prigozjin vil overlate Bakhmut-stillinger til Kadyrov

NTB

Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin ber Russland overlate stillingene Wagner har ved Bakhmut i Ukraina, til den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov.

I et brev til forsvarsminister Sergej Sjojgu ber Prigozjin ham utstede en ordre innen 10. mai om å la de tsjetsjenske Akhmst-styrkene overta stillingene Wagner-gruppa holder ved Bakhmut.

Ifølge Wagner-gruppas pressetjeneste sier Kadyrov seg villig til å ta imot tilbudet fra Prigozjin, og hans styrker står klar til å rykke inn.

Wagner-gruppa har ledet an i en mange måneder lang offensiv mot ukrainske Bakhmut, men har ennå ikke lyktes i å få full kontroll over byen der ukrainske styrker fortsatt har et fotfeste i noen bydeler.

Prigozjin har lenge klaget over at russiske myndigheter ikke gir ham nok ammunisjon til å fortsette kampen, og han har de siste dagene truet med å trekke sine soldater ut av Bakhmut.

Situasjonen rundt Bakhmut er tegn på økende interne stridigheter innenfor den russiske militære ledelsen, godt over ett år etter den russiske invasjonen av Ukraina.

Wagner-gruppa er blitt anklaget for alvorlige brudd på menneskerettighetene og krigens rett, med tortur og henrettelse av krigsfanger. Men Kadyrovs tsjetsjenske styrker har vist seg om mulig enda mer brutale.

