Svensk-iraner henrettet i Iran

NTB

Iran har henrettet svensk-iraneren Habib Chaab, som er dømt for å ha ledet en arabisk opprørsgruppe. Sveriges utenriksminister reagerer med bestyrtelse.

Statlige iranske medier meldte lørdag morgen at henrettelsen nå er utført.

– Det er med stor bestyrtelse jeg har mottatt informasjonen i nyhetskanalen til det iranske rettsvesenet om at henrettelsen av den svenske statsborgeren Habib Chaab ble iverksatt i dag, sier utenriksminister Tobias Billström i en uttalelse lørdag morgen.

Han understreker at svenske myndigheter har bedt Iran om å ikke gjennomføre dødsdommen.

– Dødsstraff er en umenneskelig og ugjenkallelig straff, og Sverige fordømmer sammen med resten av EU bruken av den under alle omstendigheter, sier Billström.

Bortført i Tyrkia

Chaab har levd i eksil i Sverige i en årrekke og er både svensk og iransk statsborger. I oktober 2020 ble han bortført under et besøk i Tyrkia av det som trolig var iransk etterretning.

Tyrkia pågrepet i desember 2020 elleve personer som er mistenkt for å ha bortført ham i Istanbul for så å føre han til byen Van, som ligger like ved den iranske grensen. Her skal han ha blitt overlevert til iranske myndigheter.

En måned etter at han forsvant, ble Chaab vist fram på statlig iransk TV. Her påtok han seg ansvaret for et angrep mot en militærparade i byen Ahvaz i september 2018 der 25 mennesker ble drept og nesten 250 såret.

I videoer sier Chaab også at han har samarbeidet med saudiarabiske myndigheter.

Slike offentlige tilståelser er vanlig i Iran, men ifølge menneskerettsgrupper blir de presset fram ved hjelp av tortur og er ikke til å stole på.

Kjemper for arabisk stat

I desember i fjor ble Chaab dømt til døden etter å ha blitt kjent skyldig i terrorisme. Dommen ble anket, men i mars ble det klart at den ble opprettholdt av iransk høyesterett.

ASMLA har sitt opphav i Irans sunniarabiske minoritet og har siden 1999 kjempet for å gjøre den iranske provinsen Khuzestan til en egen stat.

Den svenske regjeringen har flere ganger protestert mot dødsdommen.