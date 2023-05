Tørke i Frankrike: Bassengforbud

Folk krysser den uttørkede elveleiet til Agly-kystelven under besøket av den franske landbruksministeren mens Sør-Frankrike gjennomgår tørkeepider i Espira de l'Agly, Sør-Frankrike, 6. mai 2023.

NTB

Deler av Sør-Frankrike er rammet av tørke og det innføres derfor et forbud mot salg av hagebasseng.

Departementet Pyrénées-Orientales er rammet av en tørkekrise og salgsforbudet blir innført fra onsdag av.

Det blir også forbud mot å vaske bilen, vanne hagen eller fylle opp basseng som allerede er installert.

Miljøminister Christophe Béchu sier at forbudene er for at folk ikke skal la seg friste til å bruke vann som vanlig.

Béchu sier at det ikke har vært en hel dag med regn i Pyrénées-Orientales på over et år.

– Klimaendringene er her og nå. Vi må komme oss ut av overflodskulturen. Vi må vise mye mer tilbakeholdenhet om hvordan vi bruker de ressursene vi har, sier Béchu.