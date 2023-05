Ekspert: Ukraina gjør klart for offensiv

NTB

En rekke angrep inne i Russland tyder på at Ukraina forbereder seg på den lenge varslede våroffensiven, mener ekspert.

Den siste tiden har det kommet stadige meldinger om branner i raffinerier, sabotasje av togspor og andre angrep på infrastruktur i Russland.

Myndighetene i Kyiv har ikke tatt på seg ansvaret for angrepene, men Russland sier det er ukrainsk sabotasje i en skala vi ikke tidligere har sett.

Brorparten av angrepene har rammet forsyningslinjer til grenseregionene og den okkuperte Krim-halvøya, en viktig base for russiske tropper.

Tror på offensiv

– Alt dette er blitt gjort for å forberede en offensiv, sier Mykhailo Samus, visedirektør ved Senteret for militære studier i Kyiv.

– Jeg er sikker på at intensiteten i angrepene kommer til å øke, slår han fast.

Et annet angrep i Russland har fått langt mer oppmerksomhet. Det påståtte droneangrepet på Kreml, som Russland sier var et drapsforsøk på Vladimir Putin, er det fortsatt uklart om det var Ukraina som sto bak.

President Volodymyr Zelenskyj sa da klart og tydelig at Ukraina ikke angriper Moskva eller Putin. Men det har kommet en lang rekke meldinger om at ukrainske styrker har angrepet militære mål inne i Russland.

– Følger reglene

En høytstående tjenestemann sier til AFP at det tas standardmessige grep for å hindre kapasiteten til de russiske angrepsstyrkene.

– Ukraina bryter ikke internasjonal lov, understreker han.

Olje- og drivstoffasiliteter ser ut til å være et foretrukket mål for ukrainske angrep i Russland. Anleggene er kritiske for å forsyne de russiske troppene i Ukraina.

Det brukes ofte droner til å angripe dem. Samus sier at Ukraina passer på å ikke bruke vestlige våpen i slike angrep.

– Det er bestemt en enighet om ikke å bruke tyske, franske eller amerikanske våpen for å ramme russisk territorium, sier han.

Listen over hendelser inne i Russland – og områder som Russland hevder er russiske, men som av verdenssamfunnet er anerkjent som Ukraina – blir større nær sagt dag for dag.

Flere angrep

Torsdag ble en drone skutt ned ved en flybase i Sevastopol på Krim-halvøya som Russland tok i 2014. Samme dag var det droneangrep i Krasnodar- og Rostov-regionene i Russland.

Fredag brøt det ut en ny brann i et oljeraffineri i Krasnodar.

Den siste uken har det også blitt meldt om brann i to drivstofflagre på og rundt Krim. Forrige helg tok et ukrainsk angrep på grensebyen Suzemka livet av minst fire.

Det har også vært en økning i antall tog som sporer av i Russland. Det britiske forsvarsdepartementet sier at økningen i togavsporinger trolig skaper problemer for russiske forsyninger.

Samus sier at Ukraina utvider rekkevidden for angrep. Han sier det er forberedelser på en offensiv for å frigjøre Krim og de delvis okkuperte regionene Zaporizjzja og Kherson.

Kompenserer for rakettmangel

En annen ukrainsk militær ekspert sier at angrepene er et forsøk på å kompensere for at Ukraina ikke har fått langtrekkende raketter av Vesten.

– Vi klarer oss bra med det vi har, men det er ikke nok, sier analytikeren, som ønsker å være anonym.

Han sier at mange droner dessverre blir skutt ned av russerne.

Samus sier at droneangrepet på Kreml ikke passer inn i den ukrainske taktikken. Eksperter er usikre på om det var Ukraina som sto bak, andre grupper eller om det var iscenesatt av Russland.