Saudi-Arabia og USA: Sudanske samtaler starter lørdag

NTB

De krigende partene i Sudan starter sine samtaler i Saudi-Arabia lørdag, opplyser USA og Saudi-Arabia.

USA og Saudi-Arabia ønsker samtalene velkommen, opplyser landene i en felles uttalelse.

– Saudi-Arabia og USA oppfordrer partene til å ta ansvar for det sudanske folket og ta samtalene på alvor, heter det i uttalelsen.

De to landene ber også om et veikart for fred.

De to partene har godtatt å møtes i Saudi-Arabia, men bare for å diskutere en mulig humanitær våpenhvile. De vil ikke forhandle om en fullstendig fredsløsning.