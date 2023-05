USA: Justisdepartementet ber om 25 års fengsel for militsleder

Oath Keepers-grunnlegger Stewart Rhodes fotografert i 2017. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

NTB

Justisdepartementet ber om at en tidligere leder for den høyreekstreme militsgruppen Oath Keepers dømmes til fengsel i 25 år for kongresstormingen.