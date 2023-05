Kilde: – Dronningen kalte Meghan Markle «ond»

Dronning Elizabeth II, Prins Harry og Hertuginne Meghan, her avbildet i 2018.

En kilde forteller at den avdøde dronningen brukte sterke ord om hertuginne Meghan Markle.

I dag skal kong Charles krones med brask og bram, i en storstilt seremoni som finner sted i Westminster Abbey i London. Over 2000 gjester vil være vitne til det hele, med kongelige og høytstående mennesker på gjestelisten.

Prins Harry reiser derimot til kroningen alene, uten sin ektefelle, hertuginne Meghan Markle.

En som ikke hadde mye til overs for Markle var ifølge The Spectator selveste dronning Elizabeth II.

Den avdøde dronningen skal ifølge en kilde ha uttrykt sin misbilligelse for Markle i påhør av andre.

– Ved drinkene før middagen snakket en liten gruppe med monarken og hun forklarte at det at Harry hadde møtt Meghan hadde blitt en fullstendig katastrofe og beskrev henne som ond, forteller kilden.

Dronning Elizabeth II og hertuginne Meghan Markle Les mer Lukk

Så rett igjennom henne

Kilden forteller at de som hørte utsagnet til dronningen ble svært overrasket over å høre noe slikt fra dronningen.

– Det var ukarakteristisk av dronningen å bruke et ord som ond for å beskrive Meghan, men hun så rett gjennom henne, sier kilden til The Spectator.

– Det var spesielt å høre fra den mest tilgivende kvinnen på jorden fortalte kilden.

Kilden antydet at utbruddet kom fordi dronningen var ved dårlig helse og at hun angret seg over hvordan ting hadde blitt.

Harry blir ikke lenge

Prins Harry skal ikke sitte med sin familie eller andre kongelige under kroningen. Det hevder den tidligere kongelige butleren Paul Burell ifølge The New York Post.

Prins Harry skal sitte ti rader bak resten av familien sin under kroningsseremonien og vil reise hjem kort tid etter, forteller Burell.

Burell har lite tro på en forsoning i den britiske kongefamilien og tror prins Harry vil møte en kald skulder fra resten av familien.

Hertuginne Meghan begrunner sin uteblivelse fra seremonien med at hun skal passe parets barn i deres hjem i California.