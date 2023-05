Wagner-pårørende er takknemlig: – Han døde som en helt

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin på en gravplass for døde Wagner-soldater i Krasnodar-regionen sør i Russland. Bildet er hentet fra en video som ble publisert på Telegram 6. april i år.

Plutselig stoppet utbetalingen av lønnen til Wagner-soldaten Oleg. Da Nadezhda tok kontakt var han allerede begravet.

Den beryktede Wagner-gruppen har i mange måneder kjempet ved fronten om Bakhmut i Donetsk, øst i Ukraina. Russland har prøvd å erobre byen i lang tid, men de ukrainske styrkene har stått imot. Slaget om Bakhmut har krevd mange liv på begge sider.

Dansk TV 2 har snakket med en pårørende til en Wagner-soldat. I mars fikk russiske Nadezhda fra byen Kemerovo vite at nevøen hennes, Oleg, hadde mistet livet nær Bakhmut.

Nadezhda er stolt av nevøen. Hun sier til dansk TV 2 at han døde som en helt.

Lovet fem millioner rubler

Nadezhda beskriver Oleg som en drikkfeldig. impulsiv og litt aggressiv fyr, men bemerker at han generelt var vennlig.

For tre år siden drepte Oleg en mann i et slagsmål i beruset tilstand. Straffen ble 15 år i fengsel, skriver dansk TV2. Nadezhda skal ikke ha hatt veldig mye kontakt med nevøen, men ettersom han var foreldreløs, oppførte Oleg Nadezhda som mottaker av lønnen han fikk fra Wagner-gruppen.

Hun skal ha mottatt 150.000 rubler, noe som tilsvarer 20.000 norske kroner, i to måneder. Så stoppet utbetalingene. Da hun tok kontakt med Wagner-gruppen noen måneder senere viste det seg at Oleg var død.

Han lå begravet på en kirkegård i Novosibirsk. Nadezhda stusser over at hun ikke ble informert om nevøens bortgang.

– Det er selvfølgelig litt underlig at jeg ikke ble informert. Men på en annen side organiserte de begravelsen selv og betalte for den. Og nå har de lovet at de vil utbetale meg fem millioner rubler, sier hun til dansk TV 2.

Fem millioner rubler tilsvarer 678.000 kroner.

Takknemlig overfor Wagner-gruppen

Nadezhda bærer ikke noe nag mot Wagner-gruppen eller russiske myndigheter. Hun reagerer på spørsmålet fra dansk TV 2.

Byen Bakhmut er i ruiner etter mange måneders intens krig.

– Hvordan kan du si det? Jeg er takknemlig overfor Wagner. Oleg ville ha råtnet i en fangeleir eller drukket seg i hjel. Nå døde han i det minste ved å forsvare hjemlandet sitt som en helt. Våre menn forsvarer oss mot nazister i Ukraina, og vår president gjør alt for at vi i Russland skal være trygg, sier Nadezhda.

Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Mange av Wagner-soldatene har blitt rekruttert fra russiske fengsler. Soldatene opererer ifølge observatører stort sett uavhengig av de øvrige russiske soldatene i Ukraina, og gruppens leder og grunnlegger, Jevgenij Prigozjin, har gjentatte ganger kritisert den russiske forsvarsledelsens strategi og prioriteringer i krigen.

Kamp til det siste: Wagner-soldaten nekter å gi seg: