USAs høyesterett stanser henrettelse

NTB

USAs høyesterett griper inn og stanser henrettelsen av en dødsdømt mann i Oklahoma fram til saken er blitt rettslig behandlet.

Den dødsdømte mannen, Richard Glossip, sto fram på NBC News fredag, bare timer før avgjørelsen fra høyesterett kom.

– Vi har bøttevis med bevis for min uskyld. De vil likevel se meg død. Det er skremmende å stå overfor det jeg gjør når jeg vet at de kan rette opp i det. De har et valg om å gjøre det rette. Men de vil ikke, sa Glossip.

Oklahomas øverste juridiske leder har gitt Glossip medhold i at grunnlaget han er dømt på, er tynt.

Glossip er dømt for å ha arrangert drapet på sjefen sin, Barry Van Treese, i 1997. Kronbeviset mot ham var et vitne som sa at Glossip hadde betalt ham for å drepe Treese, men det har senere kommet fram at aktoratet holdt tilbake informasjon om at vitnet tidligere hadde avgitt falsk forklaring.