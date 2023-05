Det brant i et kjemikalieanlegg i Houston fredag. Foto: Elizabeth Conley / Houston Chronicle via AP / NTB

NTB

Det brenner på et kjemikalieanlegg i Houston i USA.

Click2Houston skriver at det er en kraftig brann etter en eksplosjon på Shell-anlegget. Det stiger svart røyk opp fra anlegget.

Shell opplyser at det ikke er noen fare for omgivelsene.

KHOU-TV melder at de ansatte er evakuert og at to er skadd.