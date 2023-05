Ukraina fryder seg over klinsj mellom russiske forsvarstopper

NTB

Utspill fra Wagner-gruppas leder Jevgenij Prigozjin viser at konflikten mellom Prigozjin og Russlands forsvarsminister ikke er løst, sier en ukrainsk talsmann.

– Konfrontasjonen fortsetter, sier talsperson Andrej Jusov for Ukrainas militære etterretning.

Tidligere fredag sa Prigozjin at Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov må stå til ansvar for «titusenvis av døde og sårede Wagner-soldater».

Prigozjin har tidligere kritisert den russiske forsvarsledelsen og sagt at den gir for lite ammunisjon og støtte til Wagner-gruppa, som har ledet an i russernes offensiv mot Bakhmut. Han truet også med å trekke sine soldater ut av Bakhmut.

Video: Wagner-sjefen raser mot Moskva: - De jævlene kan dra til helvete!