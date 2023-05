Tass: Sjojgu inspiserte tropper

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu inspiserte torsdag styrker fra Russlands sørlige militærdistrikt og deres utstyr, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass. Foto: Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP / NTB

NTB

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu gjorde torsdag en inspeksjon av styrker og utstyret deres, melder det statlige nyhetsbyrået Tass.

Sjojgu inspiserte soldater og utstyr fra Russlands sørlige militærdistrikt, ifølge Tass. Distriktet omfatter blant annet områdene i Ukraina som Kreml hevder er innlemmet i Russland.

Ria, et annet statsstyrt nyhetsbyrå, skriver at Sjojgu har gitt instruks til staben om å forsikre at styrkene har alle våpen de trenger.

Sjojgu ble fredag igjen mål for skarp kritikk fra Wagner-gruppas leder Jevgenij Prigozjin, som anklager ham for å gi gruppa for lite ammunisjon og støtte.

