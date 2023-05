WHO: Covid-19 er ikke lenger en global helsetrussel

NTB

Coronapandemien utgjør ikke lenger en global helsetrussel, fastslår Verdens helseorganisasjon.

Coronapandemien har siden 2020 ifølge offisielle tall kostet minst 6,9 millioner mennesker livet.

WHO-sjef Tedros Ghebreyesus sier imidlertid at viruset kan ha tatt 20 millioner liv, tre ganger så høyt som det offisielle tallet.

Kunngjøringen fra WHO fredag kommer etter at organisasjonens ekspertkomité hadde et møte torsdag.

Ekspertpanelet har møttes i alt 15 ganger siden pandemien brøt ut for over tre år siden.