Jill Biden på besøk i Downing Street

NTB

USAs førstedame Jill Biden møtte fredag britenes statsminister Rishi Sunak og hans kone Akshata Murty i statsministerboligen i Downing Street i London.

Jill Biden er i London for å representere USA og Det hvite hus under kroningsseremonien for kong Charles i Westminster Abbey lørdag.

Førstedamen skal besøke en lokal skole sammen med Murty fredag ettermiddag før hun skal hilse på ansette ved den amerikanske ambassaden i London. Deretter går turen videre til kong Charles' mottakelse i Buckingham Palace fredag kveld.

Hennes ektemann president Joe Biden deltar ikke i lørdagens kroning. Ekspresident Donald Trump har kritisert Biden for å hoppe over seremonien, men ingen amerikansk president har noen gang deltatt i kroningen av en britisk monark.

Da Charles' mor dronning Elizabeth ble kronet i 1953, sendte USAs daværende president Dwight Eisenhower en delegasjon diplomater for å representere USA.

Det hvite hus sa i april at Joe Biden ønsker å møte kong Charles i Storbritannia på en framtidig dato. Presidenten var i Nord-Irland og Irland i april for å markere 25 års jubileet for langfredagsavtalen.