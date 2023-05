Kamper raser i Khartoum – sivile føler seg glemt

Folk som har krysset grensen mellom Sudan og Sør-Sudan i en flyktningleir på sørsudansk side av grensen. Situasjonen er tragisk både i Sudan og i nabolandene. Foto: Peter Louis / WFP via AP / NTB

NTB

Tung artilleriild kunne fredag høres i flere områder av Khartoum, mens sivilbefolkningen holdt seg innendørs i frykt for å bli såret eller drept.

– Det har vært fire dager uten elektrisitet, og situasjonen vår er vanskelig. Vi er ofre for en krig vi ikke er en del av. Ingen bryr seg om befolkningen, sier Othman Hassan (48), som bor i utkanten av den sudanske hovedstaden.

Til tross for en rekke kunngjøringer om våpenhvile viser de to stridende generalene ingen vilje til å avslutte kampen om makt og kontroll over territorier i Khartoum og andre steder i landet.

Det har nå gått to uker siden det brøt ut kamper mellom regjeringshæren og den paramilitære styrken RSF, som i årevis har fungert som regjeringshærens forlengede arm i blant annet Darfur vest i landet.

Krigen har ført til at hundrevis har mistet livet og skapt en humanitær krise i landet. Hundretusener er på flukt.

Storstilt plyndring

I store deler av Khartoum er fabrikker, banker og butikker plyndret, strøm- og vannforsyninger har brutt sammen, og innbyggerne melder om en kraftig prisstigning på helt nødvendige matvarer.

Ifølge en legeforening ble et av landets største barselsykehus, som ligger i Khartoums naboby Omdurham, plyndret og okkupert av militære styrker torsdag. 17 sykehus er ødelagt og 20 har tvunget til å evakuere pasienter og ansatte siden kampene startet. Av Khartoums 88 sykehus og helseklinikker er 60 ute av drift.

Verdens matvareprogram (WFP) anslår at mat for 13–14 millioner dollar er blitt stjålet så langt. Maten var ment for nødlidende sudanere som er rammet av sult og tørke.

Ber verden ta imot flyktninger

Om lag 100.000 mennesker har så langt flyktet fra landet, og FNs høykommissær for flyktninger ba fredag verdens land om å ta imot flyktninger fra Sudan.

– Vi ber regjeringer om ikke å returnere folk til Sudan som følge av konflikten som pågår der, sa Elizabeth Tan i UNHCR på en pressekonferanse i Genève.

– Det kommer trolig til å være stort behov for internasjonal beskyttelse blant dem som flykter, la hun til.

UNHCR kaller den humanitære situasjonen i og rundt Sudan for tragisk, og peker på at det mangler både mat, vann og drivstoff, i tillegg til at det er dårlige transportmuligheter, manglende tilgang på kommunikasjon og strøm, samt en voldsom prisøkning på elementære matvarer.

Fredag morgen meldte UDI at Norge stanser returer til Sudan fram til 3. november.