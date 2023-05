Sør-Afrika leter desperat etter alternativer

Vladimir Putin kan bli pågrepet:

Russlands president Vladimir Putin er etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen i forbindelse med at Russland anklages for å bortføre ukrainske barn.

I den Internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag i går sa Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj at han har tro på at Vladimir Putin vil bli pågrepet og stilt for retten for krigsforbrytelser.

Zelenskyj talte til den Internasjonale Straffedomstolen i torsdag ettermiddag.

I mars utstedte ICC en arrestordre for krigsforbrytelser mot Putin og anklaget ham for personlig ansvar for bortføringen av barn fra Ukraina.

I august vil Sør-Afrika ha mulighet til å pågripe den russiske presidenten, skriver den kanadiske kringkasteren CBC. Putin skal da delta på et toppmøte i landet sammen med Brasil, Sør-Afrika, India og Kina.

Sør-Afrika har ratifisert dokumentet som styrer den internasjonale straffedomstolen og er dermed forpliktet til å følge arrestordren og arrestere Putin.

Tillit til at Sør-Afrika vil gjøre det rette

Sjefsanklager ved den internasjonale straffedomstolen, Karim Khan mener Sør-Afrika er klar over ansvaret de har.

Sjefanklager i ICC, Karim Khan, talte til det kanadiske parlamentet bare timer etter Zelenskyjs besøk i Haag. Han fortalte at han tiltro til at Sør-Afrika vil pågripe Putin om han ankommer landet.

– De har sagt at de er klar over dette ansvaret. Jeg tror ikke de trenger noen veiledning fra meg, sa Khan.

– Jeg har tillit til at de vil gjøre det rette, og jeg tror jeg lar det være med det, fortsatte Khan.

Khan la til at han var motvillig til å legge press på Sør-Afrika, og sa at et land som kjempet for å få slutt på apartheid har rett til å ta sine egne avgjørelser.

Diplomatisk immunitet

President Cyril Ramaphosa tok forrige uke til orde for at Sør-Afrika ville forlate den internasjonale straffedomstolen.

Putins deltagelse på toppmøtet er bekreftet, men det er enda usikkert om han vil delta digitalt eller fysisk. Den russiske presidentens mulige ankomst har ledet til en intens debatt i Sør-Afrika.

Ronald Lamola, justisminister i Sør-Afrika, sa til lokale medier at de undersøker ulike muligheter angående Putins deltakelse.

– Vi vil utforske ulike alternativer med hensyn til hvordan ICCs vedtekter angår oss, inkludert muligheten til å utvide vanlig diplomatisk immunitet til besøkende statsoverhoder i vårt land sa Lamola.

President Cyril Ramaphosa tok i forrige uke til orde for at Sør-Afrika ville forlate Den internasjonale straffedomstolen. Sørafrikanske myndigheter måtte senere samme dag komme med en uttalelse som avviste at landet ville forlate ICC.