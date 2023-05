USA: Framgang i fredssamtalene mellom Armenia og Aserbajdsjan

NTB

Det er betydelig framdrift i samtalene om en fredsavtale mellom Armenia og Aserbajdsjan, sier USAs utenriksminister.

De to landene har kjempet om landområdet Nagorno-Karabakh de siste 30-årene. Verden anerkjenner det som en del av Aserbajdsjan, men det bor stort sett armenere der.

En seks uker lang konflikt endte i 2020 med en fredsavtale fremforhandlet av Russland. Aserbajdsjan tok da tilbake store områder.

Denne uken har de to landenes utenriksministere vært i Washington for å forhandle. Der har mye handlet om at Aserbajdsjan har satt opp kontrollpunkter langs Latsjin-korridoren, den eneste ruten mellom Armenia og Karabakh.

– De to partene har diskutert veldig vanskelige spørsmål og de har gjort betydelige framskritt mot en varig fredsavtale, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.