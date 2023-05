Russland hevder de har angrepet utenlandske instruktører i Ukraina

NTB

Russland har angrepet en base for utenlandske instruktører i Ukraina, ifølge en russisk militær talsperson.

Sergej Zybinskij, talsperson for den vestlige kampgruppen i det russiske militæret, sier til det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti at angrepet skjedde i Tsjernihiv-regionen.

Han sier at det dreier seg om et flyangrep mot en midlertidig base for utenlandske instruktører.

Det kommer ikke fram om noen er drept eller såret i angrepet. Opplysningene er ikke verifisert av uavhengige kilder eller kommentert av Ukraina.

Vestlige land gir ukrainske soldater opplæring i flere land. Ifølge lekkede amerikanske dokumenter er det også Nato-styrker på plass på bakken i Ukraina. Dette er ikke verifisert, men Moskva har sagt at de lenge har visst at utenlandske instruktører er på plass i Ukraina.