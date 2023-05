Kate og William tok seg en konge-øl

Prins William tok plass bak bardisken og tappet seg en Kingmaker-øl, et øl som er brygget i forbindelse med kroningen av kong Charles. Foto: Jamie Lorriman / Pool Photo via AP / NTB

NTB

Prins William og prinsesse Kate tok seg en tur på bar før kroningen av kong Charles.

Prins William tok plass bak bardisken og tappet en skikkelig konge-øl da han og Kate besøkte den historiske puben Dog and Duck. William tappet et stort glass Kingmaker – et øl som er brygget spesielt for kroningen – til seg og kona.

Prinsen spøkte med at han måtte passe på hvor mye han drakk, men både tronarvingen og hertuginnen så ut til å nyte ølet.

Før de dro på bar hadde de to tatt en tur med T-banen på den nye Elizabeth-linjen, oppkalt etter avdøde dronning Elizabeth.

Flere hundre rojale fans – noen av dem fra Kina, Canada og USA – hadde stilt seg opp langs gatene i Soho for å få et glimt av prinseparet.

Kate kunne fortelle de fremmøtte at parets eldste barn – prins George – gleder seg til kroningen. 9-åringen er nå nummer to i arverekken og kommer til å få en rolle i kroningen av Charles lørdag.